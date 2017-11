POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 17.11.17

Goslar (ots) - Winterreifen aus Halle gestohlen.

Goslar. Am Freitag, 10.11.17, gegen 12.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter zwei in einer Halle in der Harlingeroder Straße gelagerte Winterreifen der Marke Continental, Größe 205/55 R 16, auf schwarzen Stahlfelgen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrradreifen zerstochen.

Goslar. In der Zeit von Montagvormittag, 08.00 Uhr, bis Donnerstagnachmittag, 16.22 Uhr, wurden die Reifen dreier im Fahrradkeller eines Mehrparteienwohnhauses in der Königsberger Straße abgestellter Fahrräder zerstochen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von knapp einhundertfünfzig Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Glasscheibe einer Bushaltestelle beschädigt.

Goslar. In der Zeit von Sonntagmorgen, 00.00 Uhr, bis Montagmorgen, 00.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die Glasscheibe einer Bushaltestelle in der Wachtelpforte. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KOK

Polizeiinspektion Goslar

Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



