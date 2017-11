POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots) - Diebstahl eines Fahrrades am Mittwoch, den 15.11.2017, 17.00 Uhr:

Der Eigentümer eines schwarz-weißen Mountainbikes, 26er Größe, (Marke noch nicht bekannt), erstattete eine Anzeige wegen Diebstahls seines Fahrrades. Er hatte es zunächst unverschlossen am Fahrradstellplatz vor dem Bahnhof in Bad Harzburg abgestellt und sich weggedreht, um sich einige Meter entfernt davon mit einer Bekannten zu unterhalten. Diese beobachtete dann wie sich eine männliche Person am Fahrrad zu schaffen machte und sprach ihn an. Der Täter flüchtete allerdings unter Mitnahme des Fahrrades in Richtung Dr.-Heinrich-Jasper-Straße. Er wird als ca. 16-18 Jahre alt beschrieben. Habe ein südländisches Aussehen gehabt. Bekleidet mit dunkler Jacke und dunkler Mütze und trug einen dunklen Rucksack. Außerdem trug er eine Trainingshose mit der Zahl 13 als Aufdruck

Verkehrsunfall mit Flucht:

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte im Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug einen am Fahrbahnrand in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße vor dem Haus Nr. 20 abgestellten Ford Focus. Beschädigt wurde der linke Außenspiegel am Focus. Der Unfall hat sich am Mittwoch, den 15.11.2017, zwischen 17.00 Uhr und 19.25 Uhr ereignet. Der Verursacher hatte seine Fahrt anschließend fortgesetzt, ohne sich um den Schaden zu kümmern und sich damit unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann melde sich bitte beim Polizeikommissariat Bad Harzburg.

