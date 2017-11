POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 16.11.2017

Goslar (ots) - 1. Auffahrunfall mit einem leicht verletzen Fahrzeugführer

Ein Auffahrunfall aus Unachtsamkeit ereignete sich am Mittwoch, 15.11.2017 um 09:40 Uhr an der Einmündung L 516/K 36. Zu dieser Zeit befahren ein 48-jähriger Mercedesfahrer aus Lütjensee und der 64-jährige Unfallverursacher aus Hahnenklee die K 36 aus Hahnenklee kommend. Beide Fahrzeuge halten an der Einmündung zur L 516. Der 48-Jährige ist beim Anfahren, muss aber aufgrund plötzlich aufkommenden Verkehrs wieder anhalten. Der 64-jährige Unfallverursacher verkennt diese Situation und fährt auf den wieder stehenden Pkw auf. Nach erfolgter Unfallaufnahme bekommt der 48-Jährige Schmerzen und sucht nachträglich einen Arzt auf. An den Pkw entsteht ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 8000,00 Euro.

2. Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am 15.11.2017, gegen 23:00 Uhr wird ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus Clausthal-Zellerfeld mit seinem Pkw durch die Beamten des PK Oberharz kontrolliert. Während dieser Kontrolle ergeben sich Hinweise darauf, dass der Fahrzeugführer Drogen konsumiert haben könnte. Ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest bringt die Gewissheit, dass der Fahrzeugführer vor seiner Fahrt Marihuana konsumierte und anschließend einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum führte. Im Anschluss wurde dem 19-Jährigen eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet jetzt ein Bußgeld in einer empfindlichen Höhe.

i.A. Simson, PK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Oberharz

Telefon: 05323-94110-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell