POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots) - Anzeige wegen Körperverletzung:

Am Dienstag, den 14.11.2017, gegen 05.10 Uhr, wurde die Polizei zum Bahnhofsvorplatz gerufen, weil ein 41 Jahre alter Mann aus Bad Harzburg einen 37jährigen Mann im Beisein von Zeugen zunächst grundlos geschubst habe. Als dieser dann am Boden lag habe er ihn außerdem gegen den Oberkörper getreten und mit der Faust gegen den Kopf geschlagen. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Anzeige wegen Nötigung in Vienenburg:

Derselbe 41jährige Bad Harzburger versuchte am gleichen Tag noch gegen 16.00 Uhr in Vienenburg eine Bratwurst vom Grill einer Bratwurstbude an der Goslarer Straße zu stehlen. Er griff sich zunächst eine Wurst vom Rost. Diese wurde ihm allerdings von der Verkäuferin wieder abgenommen. Daraufhin habe er ihr mit Schlägen gedroht. Auch hier wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

