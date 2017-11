POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 14.11.2017

Goslar (ots) - Akkuschrauber entwendet

Am Di., 14.11.2107, zwischen 10.00 und 11.30 Uhr, führte eine Dachdeckerfirma Arbeiten in Langelsheim, Rathausplatz, aus. In diesem Zeitraum entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Akkuschrauber der Marke Makita im Wert von ca 250 Euro von der Ladefläche des Firmenwagens. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 05326-97870.

Otto Brodthage Polizeihauptkommissar

