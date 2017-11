POL-GS: Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots) - Verkehrsunfall mit Flucht:

Der Halter eines Ford Fiesta in grau stellte am 13.11.2017, gegen 08.15 Uhr, fest, dass sein Fahrzeug, welches er in der Quellenstraße vor der Einmündung der Bergenroder Straße in Weddingen abgestellt hatte, beschädigt worden war. Kotflügel und Schürze hinten links seitlich sind erheblich beschädigt worden, so dass die Schadenshöhe ca. 1500,- Euro beträgt. Aufgrund des Schadensmusters wird davon ausgegangen, dass der Verursacher beim Wenden mit seinem Fahrzeug gegen den Fiesta gestoßen ist (zurück blieben außerdem blaue Farbanhaftungen). Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unfall muss sich im Zeitraum vom 12.11.2017, 19.00 Uhr bis zum Zeitpunkt der Feststellung am 13.11.2017, ereignet haben. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann melde sich bitte bei der Polizeistation Vienenburg, Tel. 05324 / 2278.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg

Telefon: 05322-91 111-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell