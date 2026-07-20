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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Brand auf dem Gelände eines Dachdeckerbetriebs - Zeugen gesucht

Isenbüttel (ots)

Am Sonntagabend gegen 19:55 Uhr wurde der Polizei ein Brand auf einem Firmengelände an der Schlosserstraße in Isenbüttel gemeldet. Das Feuer breitete sich auf eine Halle aus und wurde von der Feuerwehr gelöscht. Während der Löscharbeiten nahm die Polizei die ersten Ermittlungen zur Brandursache auf.

Im Rahmen dieser Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen. Hinweise zu Beobachtungen oder sonstigen Wahrnehmungen, die mit dem Brand in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen. Der durch das Feuer entstandene Schaden dürfte sich auf deutlich über eine Million Euro belaufen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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