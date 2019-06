Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen zu diversen körperlichen Auseinandersetzungen auf dem Leiferder Schützenfest gesucht!

Leiferde (ots)

In der Nacht vom 03.05.2019 auf den 04.05.2019 kam es auf dem Schützenfest in Leiferde, auf dem dortigen Schützenplatz zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen. Im Zuge dieser Auseinandersetzungen wurden mehrere Personen verletzt. Zur Aufklärung dieser Taten bittet die Polizei Meinersen Mithilfe aus der Bevölkerung. Sachdienliche Hinwesie geben sie bitte an die Polizei in Meinersen unter der 05372 - 97850.

