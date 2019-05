Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Brand eines Überseecontainers

Abbesbüttel (ots)

Am Sonnabendabend geriet gegen 22:00 Uhr auf dem Gelände einer stillgelegten Sandabbaufläche nördlich von Abbesbüttel der Inhalt eines dort abgestellten Überseecontainers in Brand. Hierbei wurden Holzreste und Reifen zerstört. Das Gelände liegt an einem Verbindungsweg zwischen den Ortschaften Meine und Abbesbüttel. Durch die Feuerwehren Abbesbüttel und Meine wurde der Brand gelöscht. Zur Brandursache können zur Zeit noch keine Angaben gemacht werden.

