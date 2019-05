Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Güllefass aus verschlossener Scheune entwendet

Sprakensehl/Bokel (ots)

Der oder die unbekannten Täter entwendeten aus einer verschlossenen Scheune ein 7000 Liter Güllefass. Die Tat hat sich zwischen dem 10.05.2019, 16:00 Uhr und dem 11.05.2019, 09:00 Uhr ereignet. Das sehr große Güllefass der Firma JOBA ist silbern, mit gelben Aufklebern versehen und sitzt auf neuen Ballonreifen (siehe Foto). Zum Abtransport muss es an eine geeignete Zugmaschine angehängt worden sein. Üblicherweise wird hierfür eine landwirtschaftliche Zugmaschine verwendet. Für sachdienliche Hinweise, die zum Auffinden des Fasses und der Täter führen wird durch den Eigentümer eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro ausgesetzt. Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizei in Hankensbüttel unter der Nummer 05832-97770 oder jeder anderen Polizeidienststelle in ihrer Nähe.

