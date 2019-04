Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Vandalismus in der Borsigstraße

Gifhorn (ots)

Gifhorn, Borsigstraße / Röntgenstraße / Alter Postweg 16.04.2019 - 21.04.2019

Die Polizei sucht Zeugen zu mehreren Fällen von Vandalismus in der Osterwoche in der Gifhorner Südstadt. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf mehr als 1.000 Euro.

Am Dienstag, 16. April, zwischen 18.30 Uhr und 19.20 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter zwei mit Steinen befüllte Gabionen sowie eine Kerze in einem Glasgehäuse in einem Vorgarten eines Reihenhauses zwischen Borsigstraße und Röntgenstraße. Auf dem Nachbargrundstück verwüsteten vermutlich dieselben Täter zwei Glasvitrinen mit diversen Ausstellungsstücken und entwendeten dort zudem drei Feuerwehr-Modellautos. Beide Grundstücke liegen in unmittelbarer Nähe des Kinderspielplatzes "Röntgenstraße".

Zwischen Ostersamstag, 23 Uhr und Ostersonntag, 23 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter eine Fensterscheibe der Berufsschule BBS 1 am Alten Postweg ein. Das Fenster befindet sich an der rückwärtigen Gebäudeseite der Schule und ist über den Schulhof sowie über einen Durchgang von der Feldstraße aus zu erreichen.

Um sachdienliche Hinweise zu allen Fällen bittet die Polizei in Gifhorn, Telefon 05371/9800.

