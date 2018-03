POL-GF: Unfallflucht in Wittingen

Wittingen (ots) - Wittingen, Knesebecker Straße 01.03.2018, 10.15 Uhr - 10.35 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstagvormittag in Wittingen ereignet hat.

Eine 58-jährige Frau aus Knesebeck stellte ihren silberfarbenen VW Touran gegen 10.15 Uhr auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes an der Knesebecker Straße ab. Als sie zwanzig Minuten später zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie erhebliche Beschädigungen am hinteren linken Kotflügel des Tourans. Der Verursacher des Schadens hatte sich jedoch unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die 58-jährige teilte den Beamten mit, dass ein dunkler, größerer Pkw neben ihrem Auto gestanden habe, als sie in den Einkaufsmarkt ging.

Um sachdienliche Hinweise zum Verursacher des Unfalls bittet die Polizei in Wittingen, Telefon 05831/252880.

