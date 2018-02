POL-GF: Carportbrand in Hankensbüttel

Hankensbüttel (ots) - Hankensbüttel, Uelzener Straße 17 28.02.2018, 06.10 Uhr

60.000 Euro Schaden verursachte ein Brand am frühen Mittwochmorgen in Hankensbüttel. Menschen wurden nicht verletzt.

Gegen 6.10 Uhr bemerkte ein 53-jähriger aus dem Ort einen brennenden Fahrzeugunterstand auf dem Gelände seines Malerbetriebes an der Uelzener Straße und alarmierte die Feuerwehr. Diese traf nur wenig später mit zahlreichen Einsatzkräften am Brandort ein. Zu diesem Zeitpunkt brannte der Carport jedoch schon in voller Ausdehnung. Zwei unter dem Carport abgestellte Autos, ein VW Tiguan und ein VW Touran, zwei Fahrzeuganhänger sowie ein Rasenmäher-Traktor fielen ebenfalls den Flammen zum Opfer und brannten vollständig nieder. Außerdem griff der Brand noch auf den Dachstuhl einer benachbarten Lagerhalle über, konnte dort jedoch nach kurzer Zeit gelöscht werden.

Nach ersten Schätzungen entstand durch das Feuer ein Gesamtschaden in Höhe von rund 60.000 Euro. Unmittelbar nach Beendigung der Löscharbeiten nahmen Spezialisten der Polizeiinspektion Gifhorn die Ermittlungen zur Brandursache auf, die derzeit noch unklar ist.

