POL-GF: Tageswohnungseinbruch in Isenbüttel

Isenbüttel (ots) - Isenbüttel, Waldfrieden 25.02.2018, 17.30 Uhr - 19.45 Uhr

Die kurzzeitige Abwesenheit der Bewohner nutzten am frühen Sonntagabend bislang unbekannte Täter zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Isenbüttel.

Zwischen 17.30 Uhr und 19.45 Uhr drangen die Einbrecher gewaltsam durch die rückwärtige Terrassentür in das Haus an der Straße Waldfrieden, am östlichen Rand von Isenbüttel, kurz vor dem Elbe-Seitenkanal, ein. Im Gebäude durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertgegenständen und entwendeten schließlich Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro.

Mit ihrer Beute flüchteten die Täter unerkannt. Um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bittet die Polizei in Gifhorn, Telefon 05371/9800.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Gifhorn

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Reuter

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104

Fax: + 49 (0)5371 / 980-130

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell