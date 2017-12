POL-GF: Brand einer Holzvergaseranlage

Wettendorf (Gemeinde Obernholz) (ots) - Am Freitagmorgen, gegen 11:20 Uhr, wurde der Polizei Gifhorn bekannt, dass aus einem Wohnhaus an der Hauptstraße in Wettendorf Rauch austreten würde. Die Kräfte der Polizei waren zeitgleich mit der Feuerwehr vor Ort, diese begann unter Atemschutz mit den Löscharbeiten. In dem Gebäude, einem landwirtschaftlichen Betrieb, befanden sich keine Personen mehr. Die Brandentdeckerin (eine Bewohnerin des Hauses) wurde vorsorglich mit einem RTW ins Klinikum Wittingen gebracht, konnte dieses aber am Nachmittag schon wieder verlassen. Die Brandursache ist zur Zeit unbekannt, die Ermittlungen sind angelaufen. Brandbetroffen war nur die Heizung, ein Ausbreiten des Feuers konnte verhindert werden, der Schaden wird auf ca. 25.000EUR geschätzt.

