Polizei Paderborn

POL-PB: #LEBEN - Polizei führt Geschwindigkeitskontrollen durch - Zahlreiche Verstöße festgestellt

Kreis Paderborn (ots)

(cr) Am Donnerstag, 6. August, führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen im Kreisgebiet durch und ahndete insgesamt 162 Verstöße.

Bei den 162 Verkehrsverstößen handelte es sich um 154 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 128 Stundenkilometern anstatt der erlaubten 100. Die Einsatzkräfte kontrollierten auf der L776 bei Büren-Wewelsburg, auf der L935 in Hövelhof-Hövelriege und in Paderborn-Wewer auf der B1. Hier kommt es immer wieder zu Verkehrsunfällen auf Grund von überhöhter Geschwindigkeit. Erfreulicherweise kam es zu keinen Verstößen, die ein Fahrverbot nach sich ziehen. Die Polizei stellte fest, dass das allgemeine Geschwindigkeitsniveau an den überwachten Strecken weiterhin zu hoch ist.

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