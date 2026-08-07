Polizei Paderborn

POL-PB: Senior wird Opfer von Haustürbetrug

Paderborn-Elsen (ots)

(md) Am Donnerstag, 6. August, kam es gegen 15.30 Uhr zu einem Betrug, bei dem ein Senior für eine angebliche Designerjacke einen Geldbetrag an einen Unbekannten übergab.

Gegen 11.00 Uhr hielt sich der 80 Jahre alte Senior vor seinem Haus auf, als ihn ein Unbekannter ansprach, nach einem Mario fragte und dann behauptete, er und der ältere Mann würden sich doch von früher kennen. Der Unbekannte hielt das Gespräch aufrecht und bot dem Mann eine Jacke an, er käme gerade von einer Designer-Messe aus Italien.

Die beiden gingen ins Haus, in dem sich auch die Ehefrau des Seniors aufhielt und der Unbekannte bot drei angebliche Jacken an und überredete den Mann, ihm seinen Geldbetrag, den er zu Hause hatte, für die Jacke zu geben. Außerdem wollte er ihn überreden, zur Bank zu fahren und mehr Geld abzuheben, was der Senior verneinte.

Der Unbekannte fragte zudem nach Schmuck und überredet das Ehepaar, ihm Schmuck zu zeigen. Dann verließ er die Wohnung, ließ die "gekaufte" Jacke da und sah sich in der Wohnung noch einmal um. Der Mann war als Beifahrer aus einem weißen Auto ausgestiegen, war ungefähr 1.80 Meter groß, 50 bis 60 Jahre alt und eher dick mit rundem Gesicht. Er trug dunkel, kurze Haare, einen Siegelring an der rechten Hand und sprach mit italienischem Akzent.

Die Polizei bittet, vor allem ältere Angehörige vor Betrugsmaschen zu warnen. Weitere Informationen: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

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