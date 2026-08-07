PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Senior wird Opfer von Haustürbetrug

Paderborn-Elsen (ots)

(md) Am Donnerstag, 6. August, kam es gegen 15.30 Uhr zu einem Betrug, bei dem ein Senior für eine angebliche Designerjacke einen Geldbetrag an einen Unbekannten übergab.

Gegen 11.00 Uhr hielt sich der 80 Jahre alte Senior vor seinem Haus auf, als ihn ein Unbekannter ansprach, nach einem Mario fragte und dann behauptete, er und der ältere Mann würden sich doch von früher kennen. Der Unbekannte hielt das Gespräch aufrecht und bot dem Mann eine Jacke an, er käme gerade von einer Designer-Messe aus Italien.

Die beiden gingen ins Haus, in dem sich auch die Ehefrau des Seniors aufhielt und der Unbekannte bot drei angebliche Jacken an und überredete den Mann, ihm seinen Geldbetrag, den er zu Hause hatte, für die Jacke zu geben. Außerdem wollte er ihn überreden, zur Bank zu fahren und mehr Geld abzuheben, was der Senior verneinte.

Der Unbekannte fragte zudem nach Schmuck und überredet das Ehepaar, ihm Schmuck zu zeigen. Dann verließ er die Wohnung, ließ die "gekaufte" Jacke da und sah sich in der Wohnung noch einmal um. Der Mann war als Beifahrer aus einem weißen Auto ausgestiegen, war ungefähr 1.80 Meter groß, 50 bis 60 Jahre alt und eher dick mit rundem Gesicht. Er trug dunkel, kurze Haare, einen Siegelring an der rechten Hand und sprach mit italienischem Akzent.

Die Polizei bittet, vor allem ältere Angehörige vor Betrugsmaschen zu warnen. Weitere Informationen: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2026 – 09:46

    POL-PB: Radfahrerin schwerverletzt bei Zusammenstoß mit Pkw

    Paderborn (ots) - (md) Am Donnerstag, 6. August kam es gegen 18.00 Uhr an der Kreuzung Almerfeld und Paderborner Straße in Paderborn zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Fahrradfahrerin, bei dem sich die Radlerin schwer verletzte. Ein 27 Jahre alter Mann war in seinem Kia auf der Paderborner Straße in Fahrtrichtung Elsen unterwegs. Als die Ampel grün zeigte, bog er über den Linksabbiegerfahrstreifen der ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 11:05

    POL-PB: Telefonbetrüger machen Beute als falsche Bankmitarbeiter

    Kreis Paderborn (ots) - (ivdh) Am Mittwochnachmittag, 5. August, erbeuteten Telefonbetrüger, die sich als Bankmitarbeiter ausgaben, Geld bei einer 26 Jahre alten Frau aus dem Kreis Paderborn. Eine angebliche Mitarbeiterin eines Kreditinstitutes, welche sich als "Claudia Schober" ausgab und akzentfreies Deutsch sprach, rief gegen 16.00 Uhr bei der jungen Frau an. Sie behauptete, dass von ihrem Konto mehrere unbekannte ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 10:56

    POL-PB: Einbruch in Freibad-Kiosk - Zeugen gesucht

    Paderborn (ots) - (cr) Unbekannte brachen in der Nacht von Dienstag, 4. August, auf Mittwoch, 5. August, in das Kiosk des Freibades an der Hermann-Löns-Straße in Paderborn ein. Danach flohen sie mit Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen. Die Ehefrau des Betreibers stellte am Mittwochmorgen, gegen 9.00 Uhr fest, dass über ein Fenster in den Kiosk eingebrochen worden war und alarmierte die Polizei. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren