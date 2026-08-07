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Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrerin schwerverletzt bei Zusammenstoß mit Pkw

Paderborn (ots)

(md) Am Donnerstag, 6. August kam es gegen 18.00 Uhr an der Kreuzung Almerfeld und Paderborner Straße in Paderborn zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Fahrradfahrerin, bei dem sich die Radlerin schwer verletzte.

Ein 27 Jahre alter Mann war in seinem Kia auf der Paderborner Straße in Fahrtrichtung Elsen unterwegs. Als die Ampel grün zeigte, bog er über den Linksabbiegerfahrstreifen der Paderborner Straße in die Straße Am Almerfeld ein. Zeitgleich querte die 17 Jahre alte Radlerin die Rad- und Fußgängerfurt der Straße Am Almerfeld aus Elsen kommend in Richtung Paderborn.

Der Autofahrer übersah sie nach ersten Erkenntnissen und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall stürzte die Radfahrerin, die ohne Helm unterwegs war, auf die Fahrbahn. Die Frau kam schwerverletzt in ein Paderborner Krankenhaus, nachdem zwei Zeugen Erste Hilfe geleistet und den Notruf abgesetzt hatten.

Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Paderborner Polizei war zur Unfallaufnahme vor Ort und die Straße währenddessen komplett gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.750 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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