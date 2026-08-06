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Polizei Paderborn

POL-PB: Telefonbetrüger machen Beute als falsche Bankmitarbeiter

Kreis Paderborn (ots)

(ivdh) Am Mittwochnachmittag, 5. August, erbeuteten Telefonbetrüger, die sich als Bankmitarbeiter ausgaben, Geld bei einer 26 Jahre alten Frau aus dem Kreis Paderborn.

Eine angebliche Mitarbeiterin eines Kreditinstitutes, welche sich als "Claudia Schober" ausgab und akzentfreies Deutsch sprach, rief gegen 16.00 Uhr bei der jungen Frau an. Sie behauptete, dass von ihrem Konto mehrere unbekannte Überweisungen getätigt worden seien und sie nun die Kontodaten sowie die PIN benötige. Die 26-Jährige teilte die Daten mit. Weiterhin bestätigte sie, auf Anforderung, eine Benachrichtigung im Online-Banking. Anschließend stellte sie fest, dass von ihrem Konto eine Summe im höheren vierstelligen Bereich abgebucht worden war. In einem Zeitraum von zwei Stunden telefonierte die Frau insgesamt sechsmal mit der vermeintlichen Bankmitarbeiterin. Nachdem entdeckten Betrug kontaktierte die Frau die Polizei und die Bank. Bisher konnte die Überweisung nicht storniert werden.

Ihr Kreditinstitut ruft Sie an und will angeblich Ihr Geld schützen? - Legen Sie sofort auf! Nutzen Sie keine Wahlwiederholung, sondern kontaktieren Ihre Bank unter der bekannten Rufnummer und lassen sich mit Ihrem vertrauten Bankberatenden verbinden. Opfer von Telefonbetrug werden nicht nur ältere Menschen. Jeder, egal ob jung oder alt, kann auf die Betrugsmasche reinfallen. Die Paderborner Polizei geht in vielen Bereichen gegen das Problem des Telefonbetrugs vor. Dazu gehört auch eine breit angelegte Kampagne zum Thema namens "Geschockt am Telefon? - Auflegen!". Alle Informationen dazu finden Sie auf der Website der Kreispolizeibehörde Paderborn, https://paderborn.polizei.nrw/artikel/geschockt-am-telefon-auflegen

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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