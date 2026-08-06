Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Freibad-Kiosk - Zeugen gesucht

Paderborn (ots)

(cr) Unbekannte brachen in der Nacht von Dienstag, 4. August, auf Mittwoch, 5. August, in das Kiosk des Freibades an der Hermann-Löns-Straße in Paderborn ein. Danach flohen sie mit Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Ehefrau des Betreibers stellte am Mittwochmorgen, gegen 9.00 Uhr fest, dass über ein Fenster in den Kiosk eingebrochen worden war und alarmierte die Polizei. Die unbekannten Tatverdächtigen kletterten in der Zeit von Dienstagabend, 21.00 Uhr, bis Mittwochmorgen, 9.00 Uhr, über den Zaun des Freibadgeländes und drangen gewaltsam in das Büdchen ein. Im Anschluss flohen sie mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die zur angegebenen Zeit verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich unter der 05251 306-0 zu melden.

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