Polizei Paderborn

POL-PB: Feuerwehrgerätehaus brennt komplett aus - Vermutlich technischer Defekt

Borchen-Etteln (ots)

(md) Dienstagabend, 4. Juli, gegen 23.40 Uhr brannte, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, ein Gerätehaus der Feuerwehr inklusiver drei dort abgestellter Feuerwehrwagen in Borchen-Etteln komplett aus. Drei Feuerwehrleute verletzten sich leicht.

Gegen 23.47 Uhr ging der Brandmeldealarm bei Feuerwehr und Polizei ein. Insgesamt waren rund 150 Feuerwehrkräfte aus dem Kreis Paderborn im Einsatz, die versuchten, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Schlussendlich brannte das Gebäude komplett aus, ebenso wie drei dort geparkte Einsatzfahrzeuge. Zwei Frauen und ein Mann der Feuerwehr verletzten sich leicht bei den Arbeiten, eine Frau kam in ein Paderborner Krankenhaus, die beiden anderen konnten vor Ort behandelt werden.

Die Polizei geht nach derzeitigem Stand von einem technischen Defekt aus, die weiteren Ermittlungen dauern an. Der Brandort wurde beschlagnahmt, es entstand Sachschaden in Millionenhöhe.

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