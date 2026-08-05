Polizei Paderborn

POL-PB: Unbekannte stehlen Pflastersteine - Zeugen gesucht

Lichtenau (ots)

(md) Unbekannte haben zwischen Sonntag, 2. August und Montag, 3. August Pflastersteine gestohlen, die vor der Tür eines Ladenlokals in Lichtenau an der Husener Straße im Boden verlegt waren.

Der Diebstahl fiel dem Inhaber des Geschäfts, welches momentan wegen Umbauarbeiten geschlossen ist, am Dienstag auf und er erstattete Anzeige. Unbekannte hatten etwa 1,5 Quadratmeter Pflaster gestohlen und waren in unbekannte Richtung geflohen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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