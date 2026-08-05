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Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Salzkotten (ots)

(md) Am Dienstag, 4. August brachen Unbekannte zwischen 1.49 Uhr und 1.52 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Franziska-Knoke-Straße in Salzkotten ein, durchwühlten die Räume und flohen in unbekannte Richtung.

Der oder die Täter hatten sich während der Abwesenheit der Bewohner über die Terassentür Zutritt verschafft, alles durchwühlt und dann das Haus verlassen.

Der Einbruch war von Nachbarn gemeldet worden. In der Nacht gegen 01.50 Uhr hörte ein Nachbar eine Scheibe klirren und am frühen Abend hatte eine weitere Nachbarin die kaputte Fensterscheibe der Terrassentür bemerkt.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden. Tipps zum Einbruchschutz, nicht nur während der Ferienzeit, stellt die Polizei auf Ihrer Website vor: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1

Hier finden Interessenten auch Informationen zur Beratung. Eine kompetente Sicherheitsberatung in Sachen Einbruchschutz bietet das zuständige Kriminalkommissariat Prävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde Paderborn. Diese Beratung ist in allen Fällen kostenlos.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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