Polizei Paderborn

POL-PB: Beelen/Oelde/Harsewinkel/Rheda-Wiedenbrück/Rietberg-Neuenkirchen und Hövelhof. Hinweise zu dunklen Audi A 6 nach Tankstellenüberfällen erbeten

Paderborn / Warendorf (ots)

Ergänzung zu folgenden Pressemitteilungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52656/6315439 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52656/6316909 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52656/6321009 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52656/6321944 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6317728

Im Zusammenhang mit den Raubüberfällen auf Tankstellen, die zwischen dem 15. und 26.07.2026 in den Orten Beelen, Oelde, Harsewinkel, Rheda-Wiedenbrück, Rietberg und Hövelhof-Neunkirchen begangen wurden, gingen verschiedene Hinweise ein. Die Polizei geht diesen nach. Im Zusammenhang mit den Taten könnte ein dunkler Audi A 6 stehen, den der Tatverdächtige genutzt haben könnte. Wer hat zu folgenden Tatzeiten an den verschiedenen Tatorten einen dunklen Audi A 6 oder ein anderes verdächtiges Auto gesehen?

- 15.07.2026, 22.02 Uhr, Oelde, Warendorfer Straße - 17.07.2026, 21.30 Uhr, Beelen, Warendorfer Straße - 26.07.2026, 19.30 Uhr, Harsewinkel, Südring - 26.07.2026, 23.55 Uhr, Rheda-Wiedenbrück, Bielefelder Straße -23.07.2026, 21.55 Uhr, Rietberg-Neuenkirchen, Lange Straße - 19.07.2026, 21.50 Uhr, Hövelhof, Paderborner Straße

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefonnummer 02581/600-0 oder poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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