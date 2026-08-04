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Polizei Paderborn

POL-PB: Auto bei Unfall überschlagen

Lichtenau-Henglarn (ots)

(ivdh) Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag, 03. August überschlug sich ein Renault Twingo auf der Dammstraße in Lichtenau-Henglarn. Die Insassen verletzten sich dabei leicht.

Um 16:25 Uhr war eine 42-Jährige Twingo-Fahrerin mit ihren sechs und neun Jahre alten Kinder auf der Dammstraße in Richtung Henglarn unterwegs. Vor ihr fuhr ein Traktor mit einem Anhänger, um diesen zu überholen, scherte sie aus. Während des Überholvorgangs scherte der 27-jährige Traktorfahrer ebenfalls aus, um einen Traktor, der vor ihm fuhr, zu überholen. Die Autofahrerin wich nach links aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kollidierte sie mit einem Baum am Fahrbahnrand, das Auto überschlug sich und kam auf dem Geh- und Radweg auf dem Dach zu liegen.

Die Autoinsassen verletzten sich leicht und wurden durch einen Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Der Traktorfahrer blieb unverletzt.

An dem Twingo entstand ein Totalschaden von rund 12.000 Euro und er musste abgeschleppt werden.

Für die Zeit der Unfallaufnahme war die L818 bis 18.00 Uhr gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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