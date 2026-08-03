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Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Hövelhof - Riege (ots)

(CK) - Am Sonntagabend (02.08., 17.20 bis 18.20 Uhr) verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter durch Einschlagen zweier Fensterscheiben Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Detmolder Straße in Hövelhof-Riege. In den Innenräumen durchwühlte er sämtliche Räume und flüchtete schließlich mit Schmuck, elektronischen Geräten und weiteren Gegenständen in unbekannte Richtung.

Der Täter, der mit einem Fahrrad unterwegs war, wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 1,80m groß, europäischer Phänotyp, dunkle kurze Haare, Tätowierungen an beiden Unterarmen, kurze dunkle Hose, Sporttrikot.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrradfahrer am Tatort oder in der näheren Umgebung bemerkt?

Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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