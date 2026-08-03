Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall mit fünf Verletzten - keine Lebensgefahr mehr

Paderborn (ots)

(CK) - Nach dem schweren Verkehrsunfall von Samstagmorgen (01.08., 01.05 Uhr) sind die beiden lebensgefährlich Verletzten außer Lebensgefahr.

Zur Unfallzeit befuhr der 20-jährige Fahrer aus Erwitte mit einem 5er BMW mit nach derzeitigem Ermittlungsstand überhöhter Geschwindigkeit die Barkhauser Straße in Fahrtrichtung Wewer. Mit ihm im Fahrzeug befanden sich drei weitere junge Männer zwischen 17 und 19 Jahren sowie eine 16-jährige weibliche Jugendliche.

Im Bereich des kurvigen Straßenverlaufs der Geh- / Radwegsunterführung verlor der 20-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte vor ein Brückengeländer und eine Laterne du stürzte schließlich die Brücke herunter. Auf dem darunterliegenden Geh- und Radweg kam der BMW zum Liegen.

Alle Fahrzeuginsassen wurden schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber sowie mehreren Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 20-jährige Fahrer und der 19-jährige Mitfahrer befinden sich mittlerweile außer Lebensgefahr. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Unfallaufnehme-Team des Polizeipräsidiums Bielefeld.

Ein bei dem 20-jährigen Fahrer durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Der BMW wurde vom Unfallort abgeschleppt und sichergestellt. Der Unfallort war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt, der Radweg blieb bis Montagmorgen gesperrt. Die Brücke wurde durch das Brückenbauamt abgesichert und ist gesperrt.

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