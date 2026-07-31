Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Brandstiftung gesucht

Salzkotten (ots)

(md) Unbekannte steckten an der Anschrift Frieth in Salzkotten am Freitag, 31. Juli gegen 0.20 Uhr zwei "Dixie-Toiletten" in Brand und flohen in unbekannte Richtung.

Zwei Zeugen hatten den Brand gemeldet, der durch die Feuerwehr bei Eintreffen der Polizei bereits gelöscht wurde. Die Polizei sucht Zeugen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Paderborn unter der Rufnummer 05251 306-0 entgegen.

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