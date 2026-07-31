Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Wohnungseinbruch gesucht

Paderborn (ots)

(md) Unbekannte brachen am Donnerstag, 30. Juli, zwischen 8.00 Uhr und 15.00 Uhr in die Ober- und Erdgeschosswohnungen eines Zweiparteienhauses am Dahlienweg in Paderborn ein.

Der Bewohnerin des Obergeschosses war der Einbruch im Erdgeschoss aufgefallen, bevor Sie feststellte, dass auch bei ihr eingebrochen worden war. Der oder die Täter waren durch die Terassentür im Erdgeschoss ins Haus gekommen, hatten die untere und dann die obere Wohnung durchwühlt und flohen in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden. Tipps zum Einbruchschutz, nicht nur während der Ferienzeit, stellt die Polizei auf Ihrer Website vor: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1

Hier finden Interessenten auch Informationen zur Beratung. Eine kompetente Sicherheitsberatung in Sachen Einbruchschutz bietet das zuständige Kriminalkommissariat Prävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde Paderborn. Diese Beratung ist in allen Fällen kostenlos.

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