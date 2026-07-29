Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Sachbeschädigung gesucht

Paderborn (ots)

(md) Zwischen Montag, 27. Juli, 19.30 Uhr und Dienstag, 28. Juli, 8.00 Uhr schlug ein unbekannter die Scheibe eines Bekleidungsgeschäfts am Königsplatz in Paderborn ein. Die Polizei sucht Zeugen zu der Sachbeschädigung.

Die Tat fiel dem Hausmeister der Immobilie am Dienstagmorgen auf und er alarmierte die Polizei. Ein Unbekannter hatte versucht, die Scheide des Geschäfts mit einem Pflasterstein einzuwerfen und war dann in unbekannte Richtung geflohen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 bei der Paderborner Polizei zu melden.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

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