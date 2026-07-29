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Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Einbruch gesucht

Paderborn (ots)

(md) An der Friedrich-List-Straße in Paderborn kam es am Betrieb für Heizungstechnik zwischen Montag, 27. Juli, 18.00 Uhr und Dienstag, 28. Juli 7.00 Uhr zu einem Einbruch, bei dem die Tatverdächtigen potenzielles Diebesgut zurückließen. Die Polizei sucht Zeugen.

Dem Eigentümer des Betriebs fiel am Morgen ein eingeworfenes Fenster des Betriebs auf. Nach ersten Erkenntnissen hatten Unbekannte sich so Zugang zu den Räumen verschafft und Elektroschrott in den Hof transportiert, diesen aber nicht abtransportiert.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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