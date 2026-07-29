Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Wohnungseinbruch gesucht

Delbrück (ots)

(md) Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch am Samstag, 25. Juli zwischen 9.30 Uhr und Dienstag, 28. Juli, 9.15 Uhr in einer Dachgeschoss-Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Rietberger Straße in Delbrück.

Der Einbruch fiel der Enkelin des Bewohnerehepaares am Dienstagmorgen auf, als sie während der Abwesenheit ihrer Großeltern nach dem Rechten sah. Unbekannte hatten die Wohnungstür aufgebrochen, die Wohnung durchsucht und waren in unbekannte Richtung geflohen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Eine kompetente Sicherheitsberatung in Sachen Einbruchschutz bietet das zuständige Kriminalkommissariat Prävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde Paderborn. Diese Beratung ist in allen Fällen kostenlos. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer

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