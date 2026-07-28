Polizei Paderborn

POL-PB: Taschendiebstahl im Discounter

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(ivdh) Am Mittwoch, 22. Juli stahl ein Unbekannter die Geldbörse einer 91-jährigen Frau im Lebensmittelgeschäft an der Hatzfelder Straße in Paderborn-Schloß Neuhaus.

Zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr war die Frau einkaufen. Ihre Handtasche legte sie in einen Einkaufswagen. An der Kasse bemerkte sie, dass ihr Portemonnaie fehlte.

Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl hat die Polizei Paderborn im Internet eingestellt: https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

Außerdem besteht für Supermärkte die Möglichkeit, sich an einer entsprechenden Präventionskampagne zu beteiligen. Alle Informationen: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/taschendiebe-schlagen-auch-in-supermaerkten-zu

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell