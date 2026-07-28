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Polizei Paderborn

POL-PB: Unbekannte stehlen Ortsschild

Delbrück-Steinhorst (ots)

(md) Unbekannte stahlen zwischen Freitag, 24. Juli, 22.00 Uhr und Montag, 27. Juli, 8.00 Uhr, ein Ortsschild. Die Polizei sucht Zeugen.

Der oder die Täter hatten im genannten Zeitraum auf der Bergstraße in Delbrück-Steinhorst am dortigen Ortsausgang ein Ortsschild mit der Aufschrift "Steinhorst" gestohlen. Hier ist aus Richtung Steinhorst kommend linksseitig ein Ortsschild aufgestellt. Dies hatten Unbekannte abgeschraubt und waren in unbekannte Richtung geflohen.

Die Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Rufnummer 05251 306-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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