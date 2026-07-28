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Polizei Paderborn

POL-PB: Seniorin bei Zusammenstoß mit Zustellfahrzeug schwer verletzt

Salzkotten (ots)

(md) Am Montagmorgen, 27. Juli erfasste ein Zustellfahrzeug gegen 10.50 Uhr beim Zurücksetzen aus einer Einfahrt an der Paderborner Straße eine 91-jährige Seniorin, die sich dabei schwer verletzte.

Eine 59 Jahre alte Post-Angestellte hatte am Morgen Pakete an einer Senioreneinrichtung an der Paderborner Straße zugstellt und fuhr rückwärts mit dem Transportwagen aus der Einfahrt, um das Grundstück wieder zu verlassen. Nach ersten Erkenntnissen übersah sie dabei die alte Dame hinter dem Auto. Diese verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer und kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand außerdem Sachschaden.

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- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

 
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