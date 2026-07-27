Polizei Paderborn

POL-PB: Trickdiebstahl an einer 53-jährigen Frau - Zeugen gesucht

Paderborn (ots)

(ivdh) Am Sonntag, 26. Juli stahl eine Unbekannte einer 53-Jährigen eine Halskette an der Husener Straße in Paderborn. Die Polizei sucht Zeugen. Zuletzt kam es am Donnerstag, 25. Juni zu einem ähnlichen Vorfall, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6302755.

Gegen 9.00 Uhr ging die Frau in Höhe des dortigen Krankenhauses spazieren, als ein schwarzes Auto neben ihr anhielt. Am Steuer saß ein Mann und auf dem Beifahrersitz eine Frau. Sie sprach die Spaziergängerin durch die geöffnete Scheibe an. Sie sei auf der Suche nach einem Krankenhaus für ihre Mutter. Als Dank für die Auskunft, legte sie der Frau eine Kette um den Hals, tastete ihre Handgelenke ab und übergab ihr einen Ring. Als sie ihr eine weitere Kette schenken wollte, lehnte sie ab. Anschließend fuhren beide Personen mit dem schwarzen viertürigen Kleinwagen in Richtung Südring. Kurz darauf fiel der 53-Jahrigen auf, dass ihre Halskette fehlt. Sie kontaktierte die Polizei.

Die Tatverdächtige sei geschätzte 35 Jahre alt und hatte graue Haare. Sie sah nach Aussage der Frau arabisch aus und trug ein gelbes Gewand. Der Fahrer war ungefähr 40 Jahre alt. Er trug ein weißes Hemd und eine schwarze Hose. Auch er sah arabisch aus.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug, zu der Tatverdächtigen oder zu dem Diebstahl geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Die Polizei bittet um erhöhte Aufmerksamkeit. Familienmitglieder sollen ältere Angehörige über die Masche aufzuklären und warnen. Opfer sollen sich sofort über die 110 mit der Polizei in Verbindung setzten.

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