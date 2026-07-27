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Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Brandstiftung gesucht

Paderborn (ots)

Am Sonntag, 26. Juli gegen 23.00 Uhr kam es am Vinsebecker Weg in Paderborn zum Brand an zwei Papiermülltonnen.

Zeugen meldeten den Brand der Tonnen, die zu zwei Haushalten am Thienshauser Weg gehören und am Vinsebecker Weg standen. Die Feuerwehr löschte den Brand vollständig, es entstand Sachschaden.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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