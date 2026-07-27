POL-PB: Zeugen zu Brandstiftung gesucht
Paderborn (ots)
Am Sonntag, 26. Juli gegen 23.00 Uhr kam es am Vinsebecker Weg in Paderborn zum Brand an zwei Papiermülltonnen.
Zeugen meldeten den Brand der Tonnen, die zu zwei Haushalten am Thienshauser Weg gehören und am Vinsebecker Weg standen. Die Feuerwehr löschte den Brand vollständig, es entstand Sachschaden.
Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.
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