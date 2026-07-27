Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Diebstahl von Kupferkabeln gesucht

Delbrück-Bentfeld (ots)

(md) Zwischen Freitag, 24. Juli, 23.35 Uhr und Samstag, 25. Juli, 8.15 Uhr, stahlen Unbekannte an einer Kiesgrube an der Heddinghauser Straße in Delbrück-Bentfeld Kupferkabel und flohen in unbekannte Richtung.

Den Diebstahl meldete ein Mitarbeiter des Geländes am Samstagmorgen. Der oder die Täter hatten rund 30 Meter Kupferkabel gestohlen und waren dann in unbekannte Richtung geflohen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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