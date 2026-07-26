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Polizei Paderborn

POL-PB: Oelde. Beelen. Rietberg. Hövelhof Öffentlichkeitsfahndung nach mehrfachem schweren Raub auf Tankstellen

Warendorf, Hövelhof (ots)

Ein bewaffneter Tatverdächtiger betrat zur Tatzeit die Shell-Tankstelle in Oelde. Unter dem Vorhalt einer Waffe bedrohte er die Angestellte und forderte die Tageseinnahmen aus dem Kassenbereich.

Für die Tatbeute brachte der Tatverdächtige einen "Gefrierbeutel" mit. Da die Kasseneinlagen bereits geleert wurden, verließ der Tatverdächtige ohne Beute die Tankstelle fußläufig in unbekannte Richtung.

Bei der Tatausführung trug der Tatverdächtige eine auffällige Kleidung. Es sind bereits weitere schwere Raubstraftaten dem unbekannten Tatverdächtigen zuzuordnen. Vergleichsstücke der getragenen Oberbekleidung sind den angehängten Bildern zu entnehmen.

https://polizei.nrw/fahndung/211000

Wer kann sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen geben? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf unter der Telefonnummer 02581-600244 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Vermutlich durch den gleichen Tatverdächtigen wurden weitere Raubdelikte in Beelen, Rietberg und Hövelhof begangen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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