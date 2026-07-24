Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfallflucht mit tödlichem Ausgang - Polizei ermittelt Autofahrer, BMW wurde sichergestellt

Delbrück (ots)

(mh/CK) - Am Montagnachmittag ereignete sich auf der B 64 ein Verkehrsunfall mit einem Pedelecfahrer, der später an seinen schweren Verletzungen verstarb, der beteiligte Autofahrer flüchtete vom Unfallort (siehe Pressemitteilungen von Montag, Dienstag und Mittwoch, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6318230 , https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6318647 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6319134 .

Nach umfangreicher und akribischer Ermittlungstätigkeit ist es der Paderborner Polizei nun gelungen, diese Verkehrsunfallflucht zu klären: Der flüchtige Autofahrer wurde ermittelt, sein Fahrzeug wurde sichergestellt.

Die Polizeibeamten fanden im Rahmen ihrer intensiven Fahndungsmaßnahmen einen verunfallten 3er BMW vor einem Haus an der Schöninger Straße in Delbrück vor. Das Fahrzeug wurde daraufhin sichergestellt und umfangreich kriminalpolizeilich untersucht. Mittlerweile steht fest, dass es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um den am Unfall beteiligten BMW handelt.

Weitere Ermittlungen führten von dem Fahrzeug zu dem mutmaßlichen Fahrer, einem 23-jährigen Bulgaren mit festem Wohnsitz in Delbrück. Auch hier konnten die Polizeibeamten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ermitteln, dass es sich bei ihm um den flüchtigen Unfallfahrer handelt.

Der Aufenthaltsort des 23-Jährige ist zur Zeit unbekannt. Die polizeilichen Ermittlungen diesbezüglich dauern an und laufen auf Hochtouren.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell