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Polizei Paderborn

POL-PB: Ergebnisse des Schwerpunkteinsatzes in der Paderborner Innenstadt

Paderborn (ots)

(md) Am Donnerstag, 23. Juli, führte die Polizei Paderborn mit zivilen und uniformierten Kräften einen Schwerpunkteinsatz in der Paderborner Innenstadt durch. Auch ein Rauschgiftspürhund war dabei. Mitarbeitende des städtischen Ordnungs-, und des Ausländeramts und erstmalig auch des Kreis-Ausländeramts unterstützten außerdem den Einsatz.

Insgesamt fanden 42 Personenkontrollen statt und es wurden 17 Platzverweise ausgesprochen. Zudem schrieben die Kräfte 15 Ordnungswidrigkeiten und fünf Strafanzeigen, unter anderem, weil sie bei einem 28 Jahre alten Mann bei einer Kontrolle im Bürgerpark ein Einhandmesser fanden. Auch für den Konsum nicht genehmigter E-Zigaretten wurden zwei der Anzeigen gefertigt.

E-Scooter-Fahrende, die alkoholisiert oder ohne Versicherungsschutz unterwegs waren, ahndetet die Polizei ebenfalls mit entsprechenden Anzeigen.

Eine Person kam vorübergehend in Gewahrsam. Dabei handelte es sich um einen 15-jähriger Syrer aus Warburg, der vor einer Kontrolle geflohen war. Als die Beamten ihn stellen konnten, fanden sie Gegenstände für den Konsum harter Betäubungsmittel. Der Jugendliche wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen seinen Eltern übergeben.

Am Abend beobachteten Zivilkräfte einen 31-jährigen Afghanen beim Verkauf von Cannabis und fanden bei der anschließenden Kontrolle weiteres Cannabis und Bargeld in szenetypischer Stückelung. Die Staatanwaltschaft ordnete anschließend die Sicherstellung des Handys sowie eine Wohnungsdurchsuchung an. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Innerhalb des Behördenschwerpunkts 2026 "Wir sind da - mit Sicherheit in der Paderborner Innenstadt" legt die Polizei mit den örtlichen Ordnungsbehörden den Fokus auf Ordnungsstörungen und Straftaten - insbesondere Gewalt-, Betäubungsmittel- und Eigentumsdelikte. Ziel ist eine Aufhellung des Dunkelfelds, um so kriminelle Strukturen durch sichtbare Präsenz und gezielte Schwerpunkteinsätze zu zerschlagen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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