Polizei Paderborn

POL-PB: Tatverdächtiger nach Diebstahl in Supermarkt vorläufig festgenommen

Paderborn (ots)

(mh) Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt an der Neuhäuser Straße in Paderborn, hat die Polizei am frühen Donnerstagabend, 23. Juli, einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Ein 19-jähriger Mitarbeiter des Supermarkts war gegen 17.10 Uhr von einer Kundin auf einen Mann hingewiesen worden, der das Geschäft mit Ware verlassen würde, ohne diese an der Kasse zu bezahlen. Der Mitarbeiter stellte den Tatverdächtigen im Ausgangsbereich und sprach ihn an. Daraufhin flüchtete der Mann aus dem Supermarkt zur Bushaltestelle an der Elsener Straße. Der Mitarbeiter folgte ihm und stieg mit dem Tatverdächtigen in einen Bus ein.

Als der Mann sich körperlich wehrte und den 19-Jährigen aus dem Bus stieß, forderte der Busfahrer ihn auf, den Bus, der noch nicht losgefahren war, ebenfalls wieder zu verlassen. Dem kam der Tatverdächtige nach und flüchtete im Anschluss auf ein Werkstattgelände. Dort stellte ihn schließlich die Polizei und nahm ihn vorläufig fest. Das Diebesgut im mittleren zweistelligen Bereich wurde sichergestellt.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 39-Jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz. Da der Verdacht bestand, dass er unter Drogeneinfluss steht, wurde dem Tatverdächtigen eine Blutprobe entnommen. Der 19-jährige Mitarbeiter blieb unverletzt.

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