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Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu mutmaßlicher Brandstiftung gesucht

Salzkotten (ots)

(md) An der Geseker Straße in Salzkotten brannte am Donnerstag, 23. Juli, gegen 22.10 Uhr ein Altglascontainer eines Supermarktes an der Geseker Straße in Salzkotten. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Zeugin meldete den Brand von Elektroschrott, der am Container lagerte, und hatte nach eigener Aussage vermummte Personen davonlaufen und anschließend einen Pkw davonfahren sehen.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Hinweise zu der mutmaßlichen Brandstiftung geben können, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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