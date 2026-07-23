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Polizei Paderborn

POL-PB: Trickdiebe machen Beute mit der Masche "Falsche Handwerker"

Paderborn (ots)

(md) Am Montag, 20. Juli, verschafften sich Unbekannte zwischen 16.00 Uhr und 17.30 Uhr unter dem Vorwand, als Handwerker Arbeiten ausführen zu müssen, Zugang zur Wohnung einer 85 Jahre alten Seniorin in Paderborn und erbeuteten Wertgegenstände.

Am Nachmittag klingelten zwei Männer in Arbeitskleidung bei der Frau und behaupteten, aufgrund eines Wasserschadens Arbeiten im Gäste-WC ausführen zu müssen. Sie lenkten die Seniorin gezielt ab, indem sie sie aufforderten, Wasserhähne zu betätigen. Dann wiederum sollte sie nichts anfassen oder sich einfach auf einen Stuhl setzten. Die Männer bewegten sich frei in der Wohnung, es war durch das laufende Wasser laut und die Geräuschkulisse steigerten die angeblichen Monteure noch durch die Nutzung von Funkgeräten, über die sie mit ihrem angeblichen Chef sprachen. Nach ungefähr einer Stunde gingen die Männer. Zwei Tage später bemerkte die Frau, dass man sie offenbar bestohlen hatten.

Bei Anzeigenerstattung beschrieb die alte Dame die Täter als männlich, zwischen 30 und 40 Jahren alt und zwischen 1,75 Meter und 1,80 Meter groß. Der eine hatte eine kräftige Statur, trug dunkles kurzes Haar, hatte dunkelbraune Augen, sah nordafrikanisch aus und sprach akzentfrei Deutsch. Der anderer war mittelblond, hatte helle Haut und grau-blaue Augen und war vermutlich Deutscher. Beide Personen trugen grün-weiße Arbeitskleidung ohne ein Firmenlogo.

Die Polizei bittet, vor allem älterer Angehörige vor unterschiedlichen Betrugsmaschen zu warnen. Wer sachdienliche Hinweise eben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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