PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Der lebensgefährlich verletzte Pedelecfahrer ist verstorben - Polizei sucht weiter nach dem Unfallfahrer

Delbrück (ots)

(mh) Der am späten Montagnachmittag, 20. Juli, bei einem Unfall auf der B64 bei Delbrück lebensgefährlich verletzte 81-jährige Pedelecfahrer (s. Presseberichte vom 21. Juli und 20. Juli 2026), ist am Dienstagabend, 21. Juli, in einem Bielefelder Krankenhaus verstorben.

Die Ermittlungen der Polizei zum flüchtigen Unfallfahrer und zu dem Unfallauto, ein dunkler 3er BMW, laufen weiter. Das Fahrzeug muss im Frontbereich und im Bereich der Windschutzscheibe stark beschädigt sein.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fahrer und dem BMW geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden. (ivdH)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 22.07.2026 – 09:13

    POL-PB: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

    Paderborn (ots) - (ivdh) Während der Bewohner im Urlaub war, brachen Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Karl-Sonnenschein-Straße in Paderborn ein. Die Polizei sucht Zeugen. Im Zeitraum von Montag, 13. Juli, 09.00 Uhr bis Montag, 20. Juli, 22.00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter über eine Terrassentür Zutritt zur Erdgeschosswohnung. Im Inneren durchwühlten sie die Räumlichkeiten und ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 09:09

    POL-PB: Vorfahrt missachtet: Radler bei Unfall schwer verletzt

    Delbrück (ots) - (md) Am Dienstagabend, 21. Juli, kam es gegen 17.50 Uhr auf dem Postdamm in Delbrück zu einem Unfall zwischen einem Rennradfahrer und einem Pkw, bei dem sich der Radler schwere Verletzungen zuzog. Der 34 Jahre alte Rennradfahrer war mit seinem Rad auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg in Richtung Brakendiek unterwegs, als zeitgleich von rechts ein 57 Jahre alter Mann in seinem Ford Kuga die Straße ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 09:03

    POL-PB: Diebe von Kupferkabeln vorläufig festgenommen

    Paderborn (ots) - (md) Am Mittwoch, 22. Juli brachen zwei Personen gegen 0.45 Uhr in ein leerstehendes Bürogebäude an der Riemkestraße in Paderborn ein und stahlen Kupferkabel. Die Polizei traf sie im Nahbereich an und nahm sie vorläufig fest. Zeugen meldeten in der Nacht Personen, die an der Örtlichkeit Kabel in ein Fahrzeug laden würden. Die Polizei traf zwei verdächtige Personen am Tatort an und nahm diese ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren