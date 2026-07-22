Polizei Paderborn

POL-PB: Der lebensgefährlich verletzte Pedelecfahrer ist verstorben - Polizei sucht weiter nach dem Unfallfahrer

Delbrück (ots)

(mh) Der am späten Montagnachmittag, 20. Juli, bei einem Unfall auf der B64 bei Delbrück lebensgefährlich verletzte 81-jährige Pedelecfahrer (s. Presseberichte vom 21. Juli und 20. Juli 2026), ist am Dienstagabend, 21. Juli, in einem Bielefelder Krankenhaus verstorben.

Die Ermittlungen der Polizei zum flüchtigen Unfallfahrer und zu dem Unfallauto, ein dunkler 3er BMW, laufen weiter. Das Fahrzeug muss im Frontbereich und im Bereich der Windschutzscheibe stark beschädigt sein.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fahrer und dem BMW geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden. (ivdH)

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