Polizei Paderborn

POL-PB: Vorfahrt missachtet: Radler bei Unfall schwer verletzt

Delbrück (ots)

(md) Am Dienstagabend, 21. Juli, kam es gegen 17.50 Uhr auf dem Postdamm in Delbrück zu einem Unfall zwischen einem Rennradfahrer und einem Pkw, bei dem sich der Radler schwere Verletzungen zuzog.

Der 34 Jahre alte Rennradfahrer war mit seinem Rad auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg in Richtung Brakendiek unterwegs, als zeitgleich von rechts ein 57 Jahre alter Mann in seinem Ford Kuga die Straße kreuzte. Nach ersten Ermittlungen missachtetet der Radfahrer die Vorfahrt des Pkw und es kam zum Zusammenstoß, durch den der Radler, der einen Helm trug, stürzte und sich schwer verletzte. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Weiterhin entstand Sachschaden in Höhe von 5.500 Euro.

Eingebettet in die Landeskampagne #LEBEN ruft die Behörde zum Tragen des Fahrradhelms auf, der zwar keine Unfälle, jedoch schwere Kopfverletzungen verhindern kann. Unter dem Slogan "Musste nicht, sollteste aber!" hat die Paderborner Polizei eine umfangreiche Kampagne entwickelt. Alle Informationen gibt es im Internet unter: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/musste-nicht-sollteste-aber-paderborner-polizei-betont-den-fahrradhelm

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