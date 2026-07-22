Polizei Paderborn

POL-PB: Diebe von Kupferkabeln vorläufig festgenommen

Paderborn (ots)

(md) Am Mittwoch, 22. Juli brachen zwei Personen gegen 0.45 Uhr in ein leerstehendes Bürogebäude an der Riemkestraße in Paderborn ein und stahlen Kupferkabel. Die Polizei traf sie im Nahbereich an und nahm sie vorläufig fest.

Zeugen meldeten in der Nacht Personen, die an der Örtlichkeit Kabel in ein Fahrzeug laden würden. Die Polizei traf zwei verdächtige Personen am Tatort an und nahm diese vorläufig fest. Zudem stellten die Beamten das Fahrzeug sicher. Die weiteren Ermittlungen laufen.

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