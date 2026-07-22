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Polizei Paderborn

POL-PB: Diebe von Kupferkabeln vorläufig festgenommen

Paderborn (ots)

(md) Am Mittwoch, 22. Juli brachen zwei Personen gegen 0.45 Uhr in ein leerstehendes Bürogebäude an der Riemkestraße in Paderborn ein und stahlen Kupferkabel. Die Polizei traf sie im Nahbereich an und nahm sie vorläufig fest.

Zeugen meldeten in der Nacht Personen, die an der Örtlichkeit Kabel in ein Fahrzeug laden würden. Die Polizei traf zwei verdächtige Personen am Tatort an und nahm diese vorläufig fest. Zudem stellten die Beamten das Fahrzeug sicher. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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