POL-PB: Radler verletzt sich unter Alkohol- und Drogeneinfluss schwer
Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)
(md) Am Dienstag, 21. Juli stürzte ein 43 Jahre alter Mann mit einem Rad gegen 23.50 Uhr auf der Residenzstraße in Paderborn-Schloß Neuhaus und verletzte sich schwer.
Der Mann war offensichtlich auf der Residenzstraße in Höhe der Almebrücke ohne Fremdeinwirkung gestürzt, die Polizei wurde durch den Rettungsdienst vor Ort alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen, war der Mann stark alkoholisiert und hatte nach eigener Aussage Cannabis und Kokain konsumiert. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, es entstand geringer Sachschaden.
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