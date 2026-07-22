Polizei Paderborn

POL-PB: Vergessenes Essen auf dem Herd löst Wohnungsbrand aus

Paderborn (ots)

(md) In einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Reihenhauses Auf der Lieth in Paderborn kam es am Dienstag, 21. Juli gegen 15.22 Uhr zu einem Brand durch unbeaufsichtigtes Essen auf dem Herd. Personen verletzten sich nicht.

Bei Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Nach eigenen Angaben hatte die 25 Jahre alte Bewohnerin Öl auf dem Herd aus den Augen gelassen, welches dann Feuer fing. Die Frau blieb unverletzt, die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

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