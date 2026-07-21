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Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei fahndet nach Unfall auf der B64 weiter nach flüchtigem Unfallfahrer - Pedelecfahrer schwebt noch in Lebensgefahr

Delbrück (ots)

(mh) Nach dem schweren Unfall mit Flucht auf der B64 bei Delbrück am späten Montagnachmittag, 20. Juli, sucht die Polizei weiterhin nach Zeugen. Der beteiligte 81-jährige Pedelecfahrer schwebt noch in Lebensgefahr.

Der unbekannte Autofahrer, der gegen 16.45 Uhr mit dem 81-Jährigen zusammengestoßen war, als dieser die Bundesstraße von der Straße Auf dem Busche aus kommend, überquerte, wendete sein Auto direkt nach dem Unfall und flüchtete in Richtung Rietberg.

Er soll Mitte 20 gewesen sein und ein osteuropäisches Aussehen gehabt haben. Beim Auto soll es sich um einen dunklen BMW 3er handeln. Das Fahrzeug muss im Frontbereich und im Bereich der Windschutzscheibe stark beschädigt sein. Das Nummernschild des Autos soll eine PB-Kennung gehabt und hinter der Windschutzscheibe gelegen haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer oder zu dem BMW geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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